Alvorlig ulykke: Bevidstløs kvinde fløjet på hospitalet

En 43-årig kvindelig cyklist er søndag blevet fløjet til Rigshospitalet efter et uheld under en cykeltur.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Mads Haugaard til Ekstra Bladet.

Kvinden var ude sammen med en lokal cykelklub, da hun og en anden cyklist stødte sammen på Lejrevej.

- De er ude at træne på landevejen, da to personer støder sammen. Den ene brækker armen, og den anden er bevidstløs. Hun er blevet fløjet til Rigshospitalet, fortæller vagtchefen.

Spærrede vejen

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.13.

- Der er formentlig tale om et hændeligt uheld. Vi har haft spærret derude for at foretage nogle undersøgelser, men vi er netop taget derfra, siger Mads Haugaard.

Kvindens pårørende er underrettet.