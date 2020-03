Alvorlig ulykke: Bil og tog i sammenstød

Et letbanetog og en bil er torsdag kollideret i Aarhus. En person er blevet fløjet på hospitalet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En person er kommet alvorligt til skade i en ulykke i Odder.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men et letbanetog og en bil er stødt sammen, og det beskrives som alvorligt.

Bilisten er en 35-årig mand. Han er alvorligt kvæstet, men ikke yderligere info om hans tilstand p.t. Hans nærmeste pårørende er underrettet. En bilinspektør skal nu undersøge ulykkesstedet nærmere for at klarlægge omstændighederne. #politidk https://t.co/jYhvKlMEhZ — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 5, 2020

Foto: Ernst van Norde

Bilisten er nu fløjet på hospitalet.

Ulykken skete på en lille vej ned til en privat adresse på Aarhusvej ved Odder klokken 12.08, og politiet oplyser, at det har konsekvenser for letbanedriften i Odder.

Det er ikke første gang, at letbanen er involveret i en alvorlig trafikulykke.

Sidste år mistede en norsk far og søn livet efter et sammenstød med et letbanetog på Djursland.

Opdateres ...