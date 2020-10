Alvorlig ulykke: Fodgænger ramt af lastbil

En fodgænger er blevet ramt af en lastbil på Rute 13 ved den lille by Hampen i Midtjylland

Sent tirsdag aften er der sket en alvorlig ulykke på Rute 13 på Vejlevej tæt ved den lille by Hampen nord for Nørre Snede, hvor en person er kommet alvorligt til skade.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- En fodgænger er blevet ramt af en lastbil og er kørt på sygehuset. Der er tale om alvorlig tilskadekomst, lyder det fra vagtchef Simon Skelkjær.

Vejlevej er spærret i begge retninger mellem frakørslen mod Gludsted og Hampen Sø som følge af ulykken.

De pårørende er endnu ikke underrettet, og derfor ønsker politiet ikke at oplyse de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

Lastbilchaufføren er uskadt.

Midt- og Vestjyllands Politi forventer, at vejen genåbner omkring midnat.