Alvorlig ulykke: Kvinde kørt på hospitalet

En personbil og en lastbil har torsdag morgen været involveret i en alvorlig ulykke på Rute 23 Kalundborgvej ved Viskinge i Nordvestsjælland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi fik anmeldelsen klokken 8.38, og umiddelbart er der tale om, at en personbil af uvisse årsager kører over i modsatte kørebane og rammer frontalt ind i en lastbil, fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at en person blev fundet livløs i bilen, og at forbipasserende straks påbegyndte førstehjælp.

- Der er blevet tilkaldt ambulance og lægehelikopter til stedet, og derudover er der blevet tilkaldt en bilinspektør, der skal undersøge ulykkesstedet, fortæller Charlotte Tornquist.

Politiet oplyser siden til Ekstra Bladet, at kvinden blev kørt med ambulance til Holbæk sygehus, og at der altså ikke blev behov for helikopteren.

Charlotte Tornquist fortæller, at der også skal ryddes op på stedet, da der blandt andet er spildt olie på stedet.

- Så der vil nok være spærret et godt stykke tid endnu, siger hun.

Vejen er spærret i begge retninger, og derfor er busser på strækningen også blevet omlagt til at køre uden om ulykkesstedet.

Klokken 11 er der stadig spærret på strækningen, hvor bilinspektøren er i færd med at undersøge stedet.

Ekstra Bladet følger sagen ...