Alvorlig ulykke: Mand i kritisk tilstand

Rute 40 Ålbækvej i Nordjylland er spærret efter et uheld onsdag aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Det er et færdselsuheld, hvor en personbil kører op i en frontlæsser. Det er et meget tungt køretøj med en læsser foran. Den vejer 12 tons, fortæller vagtchef Jes Falberg.

Føreren af personbilen er i kritisk tilstand og fløjet væk ved helikopter.

- Det er alvorligt. Han rammer med høj hastighed og kommer meget voldsomt til skade, siger vagtchefhen.

Da frontlæsseren blev ramt af personbilen, svingede den rundt og ramte en bil i modsatte side af vejen.

Hverken føreren af frontlæsseren eller de to personer, der sad i den anden personbil, er kommet alvorligt til skade.

Skagen isoleret

Rute 40, der løber mellem Frederikshavn og Skagen, er spærret i begge retninger ved frakørslen mod Lodskovvad.

- Det er den eneste hovedvej mellem Ålbæk og Skagen. Den er spærret af ved rundkørslen, siger vagtchefen.

- Man er lidt i problemer, hvis man skal den vej op. Der er ikke rigtig andre muligheder, ellers skal man ud på nogle små veje.

Klokken 22.30 oplyser politiet, at en bilinspektør er på stedet, og at de håber at kunne begynde at slippe biler igennem inden for en halv times tid.

Opdateres...