Alvorlig ulykke: Minibus med børn og personbil kørt sammen

Midt- og Vestsjællands Politi er mandag aften til stede ved en voldsomt ulykke på Vibyvejen syd for Roskilde.

Ifølge vagtchef Michael Sehsted er der tale om en minibus og en personbil, der er kørt sammen. Føreren af personbilen er fløjet til Rigshospitalet med en redningshelikopter.

Ulykken skete kort efter klokken 16, da de to køretøjer mødtes i en svag kurve.

- Føreren af personbilen er i kritisk tilstand og er blevet fløjet med redningshelikopter til Rigshospitalet, siger Michael Sehsted til Ekstra Bladet.

- Ingen af de tre personer i minibussen er kommet til skade, lyder det videre fra vagtchefen.

Der er tale om en minibus med to børn og en chauffør, som altså alle er uskadte. På ulykkesstedet har der både været brandvæsen, politi, ambulancer og en redningshelikopter, hvilket medfører, at vejen gennem længere tid var spærret for gennemkørsel.

- Det er for tidligt at sige, hvem der er skyld i sammenstødet. Men de kommer fra hver sin side og kører direkte ind i hinanden, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Michael Sehested.

Ved 19-tiden er den dog igen åben for trafikanter.

Opfølgning på færdselsuheld Vibyvejen i Lejre. 2 biler involveret. Politi og redning arbejder stadig på stedet. Vi forventer at vejen åbnes igen om 30 min. Ikke flere oplysninger pt.#politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) January 7, 2019

