Alvorlig ulykke: Motorcyklist dræbt i kollision

En motorcyklist og en bil har torsdag omkring middag været involveret i en alvorlig ulykke på Vordingborgvej fem kilometer fra Herfølge.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 45-årige motorcyklist er omkommet. Hans pårørende er underrettet.

Der var to personer i bilen. De er begge kørt på skadestuen til tjek.

Ulykken gør, at man i omkring halvanden time var nødt til at afspærre Vordingborgvej i begge retninger ud for Slimmingevej, ligesom Slimmingevej også var spærret mod Vordingborgvej. Begge veje er dog farbare igen.

- En bilinspektør var ude for at undersøge omstændighederne omkring ulykken, siger Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

De foreløbige undersøgelser peger på, at motorcyklisten og bilisten er kørt ind i hinanden i forbindelse med et venstresving i krydset mellem de to veje.

- Bilinspektøren skal forsøge at klarlægge hændelsesforløbet ud fra sine undersøgelser, siger Martin Bjerregaard fra politiet.

Ekstra Bladet følger sagen.