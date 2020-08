Alvorlig ulykke: Motorcyklist kørt væk i ambulance

Der er sket en alvorlig ulykke i krydset mellem Tårnbyvej og Listedvej i Tårnby, hvor en motorcyklist er kørt ind i en bil.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Det er korrekt. Bilen kører ud i krydset, hvorefter motorcyklisten kører ind i den, siger politiets vagtchef Henrik Brix.

Politiet kan endnu ikke oplyse noget om tilstanden på manden på motorcyklen.

- Han er kørt væk i ambulance uden at være ved bevidsthed, siger Henrik Brix.

Manden i bilen er endnu ikke afhørt af politiet, da han også er kørt på hospitalet. Meldingen går på, at han ikke skulle være i kritisk tilstand.

- Så nu skal vi forsøge at tale med nogle vidner for at finde ud af, hvordan ulykken er sket. Der er noget arbejde endnu, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 17.53.