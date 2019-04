Alvorlig ulykke på legeplads: Person død

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der er sket en ulykke på en legeplads i Ballerup, hvor en 31-årig kvinde er afgået ved døden lørdag aften.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet.

- De nærmere omstændigheder er ved at blive undersøgt. Det virker til, at gyngestativet er væltet ned over personen, siger Thomas Christensen, vagtchef.

Flere politibiler er til stede, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet:

- Der er en, som har siddet og gynget, og så er stativet væltet ned over personen.

Lige nu har myndighederne spærret området af, og en person ligger under et klæde.

Københavns Vestegns Politi fortæller, at de fik anmeldelsen 19.26 lørdag aften.

- Vores fokus er at drage omsorg for de pårørende, og de øjenvidner der har været tilstede, siger Thomas Christensen.

Legepladsen er spærret af.

- De første undersøgelser er lavet, og de skal fortsætte mandag. Derfor vil der være afspærret.

De pårørende er underrettet.