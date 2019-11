Alvorlig ulykke på motorvej

Torsdag morgen er der sket en alvorlig ulykke på Fynske Motorvej.

Afkørsel 44 ved Nyborg er spærret som følge af ulykken. Det skriver Vejdirektoratet.

Politi og redningsmandskab har været tilkaldt til stedet.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Her opfordrer de bilister til at tage afkørsel 45.

Vagtchef Anders Furbo Therkelsen fortæller klokken 9 til Ekstra Bladet, at en person er kørt på hospitalet.

- Afkørslen er fortsat spærret. Der er en tilskadekommen, som er kørt på OUH (Odense Universitetshospital, red.). Umiddelbart er det ikke i livstruende tilstand.

Afkørsel 44 E20 vestgående ved Nyborg er pt. spærret på grund af alvorligt færdselsuheld. Politi og redningspersonale er på stedet. Tidshorisont ukendt. Brug i stedet afkørsel 45. — Fyns Politi (@FynsPoliti) November 28, 2019

Svendborgmotorvejen har ligeledes været helt spærret i retning mod Odense efter et uheld ved Åslev torsdag morgen. Den er klokken 08.25 blevet genåbnet. Det skriver Vejdirektoratet. Her skal trafikanter forvente kødannelse.

- Her er der tale om et harmonikasammenstød, hvor to biler og en lastbil har været involveret. De to biler holder fortsat derude og skal transporteret bort, siger Anders Furbo Therkelsen.

Opdateres ...