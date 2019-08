Alvorlig ulykke: Person i kritisk tilstand

Rute 6 Frederiksborgvej er fredag morgen spærret ved Gundsømagle efter en alvorlig ulykke.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Der er tale om en personbil og en varebil, der er kørt sammen her til morgen klokken 6.11. Vi har fået meldinger om, at én person er i kritisk tilstand, siger kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at en bilinspektør er blevet kaldt til stedet for at forsøge at fastlægge omstændighederne bag ulykken. På grund af bilinspektørens arbejde og oprydningsarbejdet ventes der at være spærret på stedet et godt stykke tid endnu.

- Trafikanter, der kommer nordfra, bliver ledt af ved Sognevej, mens trafikanter fra syd bliver ledt af ved Gundsølillevej, siger Charlotte Tornquist.

Politiet kender endnu ikke årsagen til ulykken.

Opdateres...