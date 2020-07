Alvorlig ulykke: Rednings-helikopter på stedet

På forbindelsen mellem Bogø og Møn er der fredag aften sket en meget alvorlig ulykke.

Politiet har spærret for trafik mellem de to øer - især for at gøre plads til, at helikopteren kunne lande.

Det var en stor rednings-helikopter, der landede på ulykkesstedet, hvor der er sket en alvorlig ulykke. Foto: Per Rasmussen.

- Det, jeg kan se, er, at der var en person i bilen. Den person ligger nu på jorden, lidt fra sin bil, og får hjertemassage, lyder det fra Ekstra Bladets mand på stedet.

Han understreger, at han har dårligt udsyn, da han og andre bilister, der befandt sig omkring ulykken, er blevet bedt om at trække sig væk.

Foto: Per Rasmussen.

Massiv granitblok

Den tilskadekomne bilist skulle have kørt ind i en to meter høj, massiv granitblok, der står ved ankomsten til Bogø, lyder meldingen fra stedet.

Foto: Per Rasmussen.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi bekræfter, at der er sket 'et alvorligt færdselsuheld'.

- Vi ved ikke, hvad der er sket. Det skal vi have undersøgt. I mellemtiden vil der være spærret for trafik.

- Men det er korrekt, at en bilist er kørt ind i en stor sten, og at det er så alvorligt, at vedkommende får hjertemassage, indtil akut-helikopterens ankomst, fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet.

De pårørende er ikke underrettet.