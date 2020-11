Alvorlig ulykke: Vej spærret

Odsherredvej er torsdag morgen helt spærret ved Nørre-Asmindrup i Nordvestsjælland efter en ulykke.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der er tale om en alvorlig ulykke, hvor en mindre varebil og en personbil er kørt frontalt sammen, siger kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist til Ekstra Bladet.

Ulykken skete omkring klokken 6.50.

Voldsom skade

Hun fortæller, at to personer er blevet kørt på hospitalet efter ulykken, og at i hvert fald den ene person formentlig er kommet alvorligt til skade.

- Der er sket voldsom skade på begge biler, fortæller hun.

Politiet er i skrivende stund i færd med at underrette de pårørende til de implicerede, hvorfor politiet ikke ønsker at oplyse mere om parterne.

En bilinspektør er kaldt til stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder bag ulykken, og vejen forbliver derfor spærret, indtil de undersøgelser er afsluttet.

Ulykken giver dog ikke de store trafikale problemer, da det er tæt på en anden mulighed for at køre på rute 21, oplyser politiet.

Ekstra Bladet følger sagen ...