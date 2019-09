Alvorligt færdselsuheld: Hovedvej spærret

Fyns Politi efterlyser vidner til et færdselsuheld på rute 43 nord for Faaborg. Vejen er lukket i begge retninger

Der er sket et alvorligt færdselsuheld på rute 43 nord for Faaborg. Her er to biler kørt frontalt sammen. Redning og politi er på vej til stedet.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Uheldet er sket ud for Arreskov Sø, nord for Sollerupvej og syd for Øster Hæsinge. Vejen er lukket i begge retninger og vil være det i minimum et par timer.

Søger vidner

Fyns Politi skriver ydermere på Twitter, at de søger vidner til ulykken.

'Har du set uheldet ske på rute 43 - men kørt videre fra uheldsstedet - så kontakt gerne Fyns Politi på 114,' skriver de.

Politiet opfordrer bilister til at finde en alternativ rute.

Opdateres ...