Alvorligt færdselsuheld: Personbil ligger på taget

En personbil med to personer ligger på taget efter et færdselsuheld

Nordsjællands Politi har spærret Høbjergvej i Helsinge i begge retninger efter et færdelsuheld, hvor en bil med to personer ligger på taget.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Alvorligt færdselsuheld på Høbjergvej i Helsinge. Personbil med 2 personer ligger på taget. Høbjergvej er spærret i begge retninger. politidk# — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) May 18, 2019

- Der er tale om et solouheld, hvor en personbil ender på taget. Vi ved ikke, hvordan uheldet er sket, det skal vores tekniske undersøgelse vise, oplyser vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen er en person fløjet med helikopter til Rigshospitalet, mens den anden person i bilen er kørt med ambulance til sygehuset i Hillerød. Han betegner begges personers tilstand som kritisk.

De pårørende er underrettet.

Se mere video på localeyes.dk

Han fortæller endvidere, at redningsarbejdet pågår, og derfor har han endnu ikke oplysninger om personernes tilstand.

Hvornår Høbjergvej er åben for trafik igen, tør vagtchefen ikke sætte et præcist tidspunkt på. Han opfordrer bilister, der skal passere området til at finde en alternativ rute.

Opdateres ...