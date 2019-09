Alvorligt kvæstet efter Suspekt-koncert: Tre efterlyst

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 21-årig mand er fortsat indlagt med svære skader, efter han blev slået ned i forbindelse med en Suspekt-koncert i Aalborg 24. august.

Og nu beder politiet om hjælp til at finde de tre formodede gerningmænd.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet faldt overfaldet sted 24. august omkring klokken 23.30 i Aalborg på hjørnet af Kong Christians Allé og Hasserisgade efter en Suspekt-koncert.

'Her blev forurettede – en 21-årig mand – tildelt et slag i ansigtet, der resulterede i, at forurettede faldt bag over og slog hovedet mod jorden med svære skader til følge', skriver politiet.

Manden er fortsat indlagt, og nu efterlyser politiet tre mænd.

- Vi har tidligere efterlyst vidner, og vi går nu igen ud i offentligheden med et udvidet signalement af både den formodede gerningsmand og dennes kammerater. Vi opfordrer alle personer med kendskab til sagen om at henvende sig til os, siger politikommissær Martin Rolighed.

Politiets signalement De efterlyste mænd beskrives af politiet som:



A: Mand, dansk af udseende, 19 – 25 år, cirka185 - 190 cm høj, almindelig til spinkel af bygning, kort/karseklippet mørkt hår, ingen skæg, nordjysk dialekt, mørk tatovering på ydersiden af højre underarm fra under albuen til håndled forestillende et symbol, iført bl.a. mørk hættetrøje/sweatshirt m/hætte evt. med lys skrift henover bryst og et større logo, og lyseblå cowboybenklæder.



B: Mand, dansk af udseende, 20 – 25 år, ca. 180 – 185 cm høj, almindelig af bygning, iført bl.a. mørkegrå nålestribede chinos benklæder og hvide sko (sneakers).



C: Mand, dansk af udseende, 19 – 22 år, ca. 192 cm høj, kraftig af bygning, kort karseklippet mørkt hår, store øjne, lettere udstående ører, iført bl.a. mørkebrun sweatshirt med skrift og logo på bryst, og mørke fritidsbenklæder, formentlig mærket. Carhartt, med synlige lårlommer.

I første omgang opfordrer politiet de tre mænd til at melde sig.

- Og hvis man genkender de efterlyste mænd ud fra signalement, eller man har andre oplysninger til efterlysninger eller i sagen, så skal man straks ringe til os, siger Martin Rolighed.