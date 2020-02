Alvorligt skadet efter knivstikkeri

En mand har ligget på operationsbordet i flere timer, efter han blev stukket med en kniv på Vesterbro i København.

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 06.50 og rykkede til Matthæusgade.

- Der er to tilskadekomne efter et internt opgør i det, som vi nok vil betegne som et misbrugsmiljø. Den ene er indlagt med overfladiske skrammer, og den anden opererer de stadig på. Han har alvorlige skader, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Mads Helios.

Politiet arbejder ud fra en tese om, at det er et internt opgør blandt folk, der kender hinanden i forvejen. Episoden er ikke banderelateret.

En mand er blevet anholdt og fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten i København senere i dag.

Efter anmeldelsen afspærrede politiet et større område, hvor de gik i gang med tekniske undersøgelser og afhøringer på stedet.