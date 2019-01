Alvorligt trafikuheld: Kvinde alvorligt til skade

En kvinde er kommet alvorligt til skade efter hun fredag ved middagstid var involveret i et alvorligt trafikuheld på Nybrovej I Lyngby.

Det vides endnu ikke, hvad der fik føreren af en hvid kassevogn til at miste herredømmet og køre ind i en bil og en cyklist, for efterfølgende at ende i en indkørsel.

En 46-årig kvinde er kommet alvorligt til skade og i kritisk tilstand. Årsag til uheld er endnu ikke fastlagt. Bilinspektør og teknisk støtte er i gang med undersøgelser. #politidk https://t.co/27tEPy5Pd6 — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) January 18, 2019

Nybrovej omkring nummer 135, hvor ulykken skete, er spærret i nordgående retning efter et alvorligt færdselsuheld, hvor en cyklist er blevet ramt af en bil.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Lige nu alvorligt færdselsuheld på Nybrovej omkring nr. 135 i Lyngby, hvor en cyklist er blevet ramt af en bil. Nordgående spor er lukket og vi opfordrer til at man finder alternativ rute, hvis man skal via Nybrovej. Politi og redning er på stedet. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) January 18, 2019

Til B.T. udtaler vagtchefen ved Nordsjællands Politi, Jan Hedeager, at en person er i kritisk tilstand.

- Meldingen derudefra er, at hun er i kritisk tilstand, og der ydes førstehjælp på stedet netop nu, siger vagtchef Jan Hedager.

Foto: Kennth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

