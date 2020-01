Alvorligt uheld: Trafik spærret i begge retninger

Der er sket et alvorligt færdselsuheld på Slagelsevej mellem Kyse og frakørsel mod Holløse tæt på Næstved.

Trafikken er derfor spærret i begge retninger ved uheldsstedet. Vejen er totalt spærret, og der bliver tidligst åbnet op klokken 19.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter. Politiet fik anmeldelsen klokken 17.09.

Alvorligt færdselsuheld på Slagelsevej i Kyse. Al trafik spærret i begge retninger på ubestemt tid. Find venligst alternative ruter. Ingen yderligere oplysninger lige nu. Besked her, når der åbnes for trafik. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 21, 2020

- Det er tre biler impliceret, hvor to af bilerne kørte frontalt sammen, oplyser Jan Nielsen, vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der er politi og redningsmandskab på stedet.

- Det så mere alvorligt ud, end det heldigvis var. Kun én person er kommet til skade, og vedkommende er ikke i livsfare, siger den vagthavende.

Der er dog sket betydelig materiel skade på køretøjerne, siger den vagthavende.

Bilerne skal fjernes, og det tager noget tid, før de er væk. Derfor er vejen totalt spærret en god rum tid.

Det er for tidligt at sige, hvordan uheldet kunne ske, men politiet er ved at undersøge sagen.