Alvorligt uheld: Tre tilskadekomne

Tre personer er kommet til skade i et trafikuheld i København

Der er sket et alvorligt trafikuheld i København i krydset mellem Kronprinsensvej og Dalgas Boulevard.

- Jeg kan bekræfte, at vi er fremme.- Det er en bil, som kører over for rødt lys med høj hastighed og rammer en anden. Der sad en dansk person i den ene bil og en med anden etnisk baggrund i den anden.

- Vi er i gang med at undersøge, hvad der er sket helt nøjagtigt, siger vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin.

De tilskadekomne er blevet kørt til hospitalet, men ingen er umiddelbart kommet slemt til skade i uheldet.

- Der har været en fastklemt, men dem har vi fået ud. Umiddelbart er det ikke nogen kritisk tilskadekomne, siger vagtchefen.

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at de er til stede ved uheldet.