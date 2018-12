Alvorligt ulykke spærrer ringvej: Bil slynget over midterrabatten

En alvorlig soloulykke giver lørdag morgen trafikale problemer i det vestlige Aarhus.

Det oplyser vagtchef Michael Ørum Møldrup fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Der er tale om en soloulykke med en enkelt bil, der havde en mand bag rattet. Føreren mister herredømmet over på bilen på Viby Ringvej cirka 200 meter efter Søren Frichsvej i nordgående retning, fortæller han og fortsætter:

- Bilen rammer først autoværnet og bliver så herefter slynget op i luften, over midterrabatten og lander i modsatte kørebane.

Ifølge vagtchefen er førerens tilstands fortsat ukendt.

- Men det er alvorligt. Han er blevet kørt på traumeafdelingen i Skejby, fortæller Michael Ørum Møldrup.

På grund af ulykken er vejen helt spærret i nordgående retning, og der er kun et spor åbent i sydgående retning. Ifølge vagtchefen vil det forblive sådan i en del tid endnu.

- Vi har bilinspektører fremme, der skal undersøge stedet, så det kommer til at tage lidt tid. Heldigvis er det sket på et tidspunkt, hvor trafikken ikke er på sit højeste, men det kommer jo nok til at tage til over de næste timer, hvor folk måske skal ud og bytte julegaver.

