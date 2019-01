Ambassadør: Danmark kendte til risiko for Mansour-fængsling

Danske myndigheder var fuldt bevidste om, at Said Mansour - bedre kendt som "Boghandleren fra Brønshøj" - risikerede fængsling efter sin udlevering til Marokko.

Det siger Marokkos ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi, i et interview med TV2.

Marokko har i årevis anklaget Said Mansour for at have forbindelse til et terrorangreb i Casablanca i 2003. Her mistede 33 mennesker livet i fire koordinerede eksplosioner. Efter sin ankomst i Marokko blev han prompte anholdt af marokkansk politi.

- Man vidste, at han ved ankomsten til landet kunne risikere at blive anholdt, siger ambassadøren til TV2.

- Vi har ikke lagt skjul på noget.

Said Mansour blev sendt ud af landet fredag, efter at Højesteret i 2016 stadfæstede landsrettens beslutning fra 2015 om at annullere Mansours danske statsborgerskab.

Mansour er dømt for at opfordre til terror og hellig krig. Udvisningen blev gennemført, efter at Danmark havde forhandlet en aftale på plads med de marokkanske myndigheder. De lovede i den forbindelse, at han ikke var i fare.

Marokko er tidligere blevet kritiseret af blandt andre FN for at bruge tortur i fængslerne.

Flere menneskerettighedsorganisationer mener dermed, at man med udvisningen af Mansour kan være på kant med menneskerettighederne.

Ifølge organisationen EuroMed Rights - et netværk af menneskerettighedsorganisationer - burde udvisningen af Said Mansour ikke have fundet sted.

- Der er risiko for tortur i Marokko. Der har selv for nyligt været tilfælde af tortur. Blandt andet at anholdte fra Hirak-bevægelsen i Nordmarokko bar mærker af tortur, og der er tidligere sager om, at lederne af angrebet i Casablanca var blevet tortureret, siger direktør Marc Schade-Poulsen til TV 2.

Samtidig, påpeger han, er der officielt dødsstraf i Marokko. Og den gængse fortolkning af den Europæiske Menneskerettighedskonvention er, at man ikke må udsende en person til et land, hvor vedkommende risikerer dødsstraf.

Det er dog 25 år siden, der har været henrettelser i landet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har ikke ønsket at udtale sig til TV2, men hun har tidligere kommenteret Mansour-sagen til DR.

- Der er fuldstændig styr på den del, der handler om menneskerettigheder, og de forpligtelser, vi har i den forbindelse, sagde Inger Støjberg til DR lørdag.

Marokkos ambassadør understreger, at landet er en retsstat, og at menneskerettighedsorganisationer ikke bør frygte for Mansours sikkerhed.

- Tro mig, og det er meget vigtigt, vi er meget påpasselige med at overholde menneskerettighederne. Og jeg er helt sikker på, at også Said Mansour vil blive behandlet humant.