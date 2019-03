Ambulance finder tilfældigt alvorligt såret knallertfører

En 39-årig mand er indlagt på Aalborg Universitetshospitals intensivafdeling, efter at han styrtede på knallert i Frederikshavn.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

- Det er alvorligt med ham. Han er indlagt på intensiv og ligger i respirator, siger han.

Manden, der er fra lokalområdet, havde ikke styrthjelm på, og han har ved ulykken blandt andet fået skader i hovedet og ved nakken.

De pårørende er underrettet.

Fundet ved tilfælde

Ambulancereddere kom klokken 10.46 onsdag formiddag tilfældigt kørende forbi ulykkesstedet i Ravnshøj ved Frederikshavn, da de fik øje på den 39-årige, som lå på fortovet ved siden af sin knallert.

De stoppede og skyndte sig over til manden, der nåede at fortælle, at han selv var væltet, hvorefter han besvimede under behandlingen.

Han blev kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor han behandles for sine skader.

Politiet har efterfølgende hentet mandens knallert på fortovet ved Hjørringvej ud for Tømmergade i Ravnshøj, hvor ulykken fandt sted.

Der er på knallerten ingen tegn på, at den skulle være blevet påkørt, fortæller vagtchefen.

Dog lugtede den 39-årige af spiritus, da redderne ankom, og politiet har derfor en mistanke om, at den 39-årige var påvirket af alkohol op til styrtet.

Manden har fået taget en blodprøve for at af- eller bekræfte den teori.