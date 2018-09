Ambulance i ulykke: Patient dræbt

En ulykke har omkring kl. 16 kostet en ældre kvinde livet, da hun blev transporteret som patient i en ambulance.

Ambulanceføreren overså tilsyneladende, at en autocamper og en bus holdt stille foran ham, og han nåede ikke at bremse.

- Det er ganske tragisk, men ambulancen kører op bagi autocamperen, der holder stille bag en rutebus. Bussen er ved at sætte passagerer af ved et stoppested, og den bliver ramt af autocamperen.

- Der var 15 passagerer og en chauffør i bussen, og de er alle uskadt. Men føreren af ambulancen og føreren af autocamperen er kørt til Esbjerg Sygehus, mens patienten, der blev transporteret i ambulancen, er afgået ved døden, siger Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

I autocamperen var også en passager, men denne er sluppet uskadt.

Sygetransport

Da der er tale om en sygetransport, der er en betegnelse for transportkørsel uden udrykning, for eksempel mellem sygehuse, var kvinden ikke akut syg, fortæller vagtchefen.

- Hvor patienten præcis var på vej hen, vil jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, da de pårørende ikke er underrettet. Men det var ikke sygdom, der kostede hende livet, siger vagtchefen.

Lægehelikopteren kom til stedet, men kunne intet stille op. Kvinden blev erklæret død på stedet, inden hun nåede ombord.

Hovedvej spærret

Ulykken skete på Tingvej syd for Grindsted omkring kl. 16, og hovedvejen er nu spærret i begge retninger.

- Vi fik meldingen om ulykken kl. 16.04, og vi har nu tilkaldt en bilinspektør for at fastslå, hvad der har ført til ulykken. Men det betyder også, at Tingvej er spærret i begge retninger og vil være det i et godt stykke tid endnu. Præcis hvor længe, kan jeg dog ikke sige, lyder det fra Jesper Brian Jensen til Ekstra Bladet kl. 17.30.

Vagtchefen anbefaler, at man kører af ved Østergaardsvej, hvis man kommer sydfra ad Tingvej, mens det anbefales at køre fra ved Kærbækvej, hvis man kører i sydgående retning. Da der er få alternative ruter, skal man regne med at blive mindst 30 minutter forsinket.

Politiet har trods ulykkens alvorlige udgang ikke besluttet, hvorvidt der skal rejses sigtelse mod ambulanceføreren.

- Det (om der skal rejses sigtelse, red.) tager vi stilling til på et senere tidspunkt. Lige nu handler det om noget andet, siger Jesper Brian Jensen.