Ambulance kørt galt: En person dræbt

En ulykke har her til eftermiddag kostet en ældre kvinde livet, der som patient i en sygetransport var involveret i et uheld, da føreren af ambulancen kørte op i en autocamper.

- Det er ganske tragisk, men ambulancen kører op bagi autocamperen, der holder stille bag en rutebus, som holder ved et stoppested for at sætte passagerer af.

- Der var 15 passagerer og en chauffør i bussen, og de er alle uskadt, men føreren af ambulancen og føreren af autocamperen er kørt til Esbjerg Sygehus, mens patienten, der blev transporteret i ambulancen, er afgået ved døden, siger Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Sygetransport

Ulykken skete på Tingvej

Opdateres.