Ambulance kolliderer med taxa

I lyskrydset mellem Gammel Køge Landevej og Avedøre, kørte en ambulance der fragtede en patient sammen med en taxa onsdag aften.

Det meddeler Thomas Christensen vagthavende hos Vestegnens Politi til Ekstra Bladet.

- Anmeldelsen i Hvidovre kommer 19.17, hvor vi får at vide, at en taxa er kørt sammen med en ambulance, der var i udrykning.

Foto: Kenneth Meyer

- Vi undersøger stadig, hvad der skete. Ambulancen der havde udrykning på, må jo gerne køre over for rødt, så det kunne tænkes, at taxachaufføren ikke har set ambulancen.

- Der er kun sket materiel skade. Patienten der blev fragtet i ambulancen, blev hurtigt flyttet over i en anden ambulance og bragt på hospitalet, da den første ikke længere kunne køre efter sammenstødet. Taxachaufføren blev undersøgt med det samme og var ikke kommet noget til, fortæller Thomas Christensen.

De var færdige med oprydningen 19.53.