Ambulance påkørt

Opdateret kl. 20:40, ingen personer er kommet til skade ved uheldet, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Torsdag aften har der været et uheld på Gammel Kongevej på Frederiksberg i København.

Der er en ambulance involveret i uheldet, fortæller Københavns Politi.

- Jeg kan bekræfte, at der er sket et uheld, hvor en ambulance er involveret. Der er sendt redningsmandskab afsted, siger vagtchef Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19.38

De to ambulance folk er blevet tilset. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er både politi og redningskøretøjer på stedet.

- Der holder to ambulancer, to politibiler et brandkøretøj og en indsatsleder på stedet. De er ved at tilse de to ambulancefolk, som er blevet påkørt. Bilen har ramt siden på ambulancen, siger han.