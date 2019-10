Ambulance tilkaldt: Folkeskoleelev syg af snus

Onsdag følte medarbejdere på Bohrskolen Vita i Esbjerg sig nødsagede til at ringe efter en ambulance til en af deres elever fra 7. klasse.

Drengen havde nemlig - sammen med nogle af sine klassekammerater - forladt skolen i frikvarteret. Da drengen kom tilbage, havde han det meget skidt, og skolens medarbejdere vidste ikke hvorfor.

Både ambulance og politi dukkede op på skolen. Det viste sig dog, at drengens tilstand ikke var alvorlig, og at den skyldtes, at han havde indtaget snustobak.

Det skriver JydskeVestkysten.

Euforiserende stoffer

Efter hændelsen gik der ifølge JydskeVestkysten rygter på skolen om, at drengen havde indtaget euforiserende stoffer.

Men det rygte afkræftede Ole Lerke, leder af Bohrskolen, som foruden Vitaskolen tæller Fourfeldtskolen og Ådalskolen, i en besked til skolens forældre.

'Vi havde i går en episode på skolen, hvor en gruppe elever fra 7. årgang i forbindelse med et frikvarter forlader skolen. Da eleverne vender tilbage til skolen, har den ene elev fået det rigtig dårligt.'

'Vi ved på dette tidspunkt ikke hvorfor, og vi vælger derfor at ringe 112, hvorefter der bliver sendt en ambulance og en politibil til skolen. I løbet af aftenen i går står det klart, at eleven har fået det dårligt som følge af indtagelse af snus,' skrev han.

Skærper

I forbindelse med sagen indskærpede skolelederen også skolens regler for snus og cigaretter.

'Vi vil gerne indskærpe at cigaretter og snus er forbudt på skolen og i skoletiden i det hele taget, og vi vil gerne opfordre alle forældre til at tale med jeres børn herom', skrev han til forældrene.

'Vi vil på skolen i den kommende periode være ekstra opmærksomme og opfordrer til, at I tager kontakt til skolen, hvis I hører om elever, der ryger eller tager snus i skoletiden'.