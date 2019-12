Ambulancechauffør død efter sammenstød med en hjorteflok

En Ambulancechauffør er død efter at have kørt ind i en hjorteflok i Åtvividaberg i Sverige

Chaufføren til en ambulance omkom efter at have kørt direkte ind i en hjorteflok, hvorefter at ambulancen kørte ud i grøften. Føreren af ambulancen omkom, og kollegaen der sad ved siden af kom tilskade og blev kørt på hospitalet.



Det skriver Aftonbladet.se.

Ulykken skete 05.43 i Åtvidaberg kommune. Udover ambulancen var en personbil også kollideret med hjortene. De to køretøjer var kommet fra hver deres retning, da de kørte ind i flokken.

- Der er tale om, at det var en hel flok af hjorte, der var blevet ramt, siger politiets talsmand Thomas Agnevik til Aftonbladet.

De to ambulanceansatte der var på arbejde, er begge i 50erne. Chaufføren omkom i ulykken og kollegaen blev såret og kørt på hospitalet med ukendte kvæstelser. Det er uklart om ulykken skete under en udrykning.

Føreren af personbilen var ikke kommet noget til.