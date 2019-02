Ambulancereddere har fået nok: Falck og Region Nordjylland politianmeldt

Det skal være slut med at køre farlig ambulancekørsel til ingen verdens nytte. Det er budskabet fra en gruppe Falck-reddere, der har meldt deres egen ledelse og Region Nordjylland til politiet.

Anmeldelsen går på systematisk overtrædelse af færdselsloven og for forkert anvendelse af reglerne ved udrykningskørsel.

Det skriver TV2 Nord.

Ingen af Falck-redderne, der står bag anmeldelsen, vil stå frem i TV2 Nord af frygt for at miste deres arbejde. Men fællestillidsmand Torkild Hedehus fortæller, at ambulancereddere jævnligt oplever at blive sendt ud med fuld udrykning og efterfølgende konstatere, at det ikke var nødvendigt at køre så voldsomt.

- Det er jo det sundhedsfaglige personale på regionens alarmcentral AMK, der bestemmer, om vi skal køre Kørsel A (med udrykningslys og horn, red.), men går det galt under kørslen, er det manden bag rattet, der hænger på regningen. Det er altid redderen bag rattet, der er ansvarlig, også selvom han ikke selv har bestemt, at der skal køres med udrykning, siger Torkild Hedehus til TV2 Nord.

Direktør: - Det er trist

Region Nordjyllands sundhedsfaglige direktør, Peter Larsen, forsvarer sig over for TV2 Nord, med at der kan være smuttere, når de skal tage hurtige beslutninger som i tilfældet med ambulancekørsel.

- Vi sidder jo ikke på alarmcentralen og interviewer folk i tyve minutter. Det handler om at redde menneskeliv, så ofte træffes der beslutninger meget hurtigt, og så kan der være enkelte smuttere, erkender sundhedsfaglig direktør, Peter Larsen.

Frem for at alarmcentralen skal vurdere, hvordan der skal køres, ønsker mange af Falck-redderne, at reglerne bliver lavet om, så de selv kan være med til at vurdere, om der skal køres med udrykning.