Amerikansk diplomathustru sigtet for trafikdrab i Storbritannien

En diplomathustru er sigtet for at have forvoldt en 19-årig motorcyklists død, men vil ikke risikere fængsel

En amerikansk diplomathustru afviser at rejse frivilligt tilbage til Storbritannien, hvor hun fredag er blevet sigtet i en sag om et trafikdrab.

Det oplyser hendes advokat til nyhedsbureauet Reuters.

Trafikdrabet skete i august, og diplomathustruen forlod Storbritannien kort tid efter og rejste hjem til USA.

I august blev 19-årige Harry Dunn kørt ned og dræbt på sin motorcykel i Northamptonshire. Bag rattet i bilen sad Anne Sacoolas, der af ukendte årsager kørte i den forkerte side af vejen. Den slags er normalt strafbart, men det er ikke tilfældet for den 42-årige amerikaner. Hun er nemlig gift med en diplomat.

Charlotte Charles (t.h.) og Tim Dunn, der er forældre til den dræbte 19-årige motorcyklist, mødtes i oktober med USA's præsident, Donald Trump, og meddelte ham, at de ønsker diplomathustruen Anne Sacoolas udleveret til retsforfølgelse i Storbritannien. Foto Ritzau Scanpix

Alligevel ønsker Storbritannien, at hun skal udleveres fra USA og tage sin straf, og den sag er nu havnet på højeste niveau.

I oktober rejste den dræbte teenagers forældre til USA, hvor de mødtes med præsident Donald Trump, efter at sagen havde fået international mediebevågenhed.

Nu er diplomathustruen altså blevet sigtet i sagen.

Det amerikanske udenrigsministerium giver samtidigt udtryk for skuffelse over, at der nu er rejst sigtelse.

- USA har tydeligt givet udtryk for, at på tidspunktet for ulykken og under hendes ophold i Storbritannien, havde chaufføren i denne sag en status, der gav diplomatisk immunitet, siger en talskvinde for udenrigsministeriet.

Maksimumsstraffen for uagtsomt manddrab ved hasarderet kørsel er 14 års fængsel.

