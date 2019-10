Amerikansk kvinde skudt af hundehvalp

En amerikansk kvinde blev skudt i benet, da hun var ude og køre. Men det var ikke en person, der havde affyret skudet.

Ifølge Washington Post blev kvinden skudt af en labrador-hvalp ved navn Molly.

Mediet skriver, at skuddet blev affyret, mens kvinde holdt og ventede på, at et tog passerede.

Vild video: Panter løs i fransk by

I bilen ved siden af sad en mand og hans hund. Mandens kaliber-22 håndpistol lå i midterkonsollen. Da toget kørte forbi, blev den syv måneder gamle hvalp angiveligt så bange, at den hoppede op på midterkonsollen, hvilket fik pistolen til at gå af.

Skuddet gik gennem bildøren og ind i kvindens ben.

- Det er første gang, at jeg hører om, at en hund har skudt en person, siger Robert Norten fra det lokale politi ifølge Washington Post og understreger, at det er vigtigt at have sine våben placeret sikkert, når man transporterer dem.

Som følge af sagen vil der ikke blev rejst nogen sigtelser. Det forventes, at kvinden kommer sig fysisk.

Den perfekte forbrydelse: Hund stjæler kun en enkelt pomfrit

Se også: Derfor kan en løs hund på bagsædet af en bil være livsfarligt