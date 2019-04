Amerikansk par får livstid for at torturere deres børn

Et par fra den amerikanske delstat Californien er fredag blevet idømt fængsel på livstid for at have misbrugt og tortureret deres børn.

Manden og kvinden, David og Louise Turpin, har tidligere erklæret sig skyldige i at have misbrugt og tortureret 12 af deres 13 børn i årevis.

Der var fredag strafudmåling, og her blev de altså idømt livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 25 år.

Den gruopvækkende sag har vakt opsigt i USA og er flere steder blevet døbt "house of horrors" ("rædslernes hus", red.).

Det dømte par blev anholdt i januar 2018, da dets 17-årige datter ringede til politiet efter at være flygtet fra familiens hjem sydøst for Los Angeles.

Børnene, der var mellem to og 29 år gamle på daværende tidspunkt, var voldsomt undervægtige og havde ikke været i bad i månedsvis.

Deres hjem lugtede voldsomt af menneskelige efterladenskaber.

Flere af børnene udtalte sig for første gang fredag i forbindelse med strafudmålingen. Blandt dem var en af parrets døtre.

- Mit liv har måske været dårligt, men det har gjort mig stærk. Jeg har kæmpet for at blive den person, jeg er.

- Jeg så, hvordan min far ændrede min mor. De var også lige ved at ændre mig, men det gik op for mig, hvad der var ved at ske. Jeg er en kriger, jeg er stærk, og jeg skyder gennem livet som en raket, siger datteren.

Flere af børnene gav udtryk for, at de stadig elsker deres forældre.

Da politiet fandt børnene i 2018, var mange af dem stoppet med at vokse. Børnene beskrev også, hvordan de var blevet slået, sultet og sat ind i bure.

Børnene levede så isoleret i deres hjem, at nogle af dem end ikke var klar over politiets rolle, da det dukkede op hos dem.

To piger på 11 og 14 år var blevet løsladt fra deres lænker, kort før politiet ankom til hjemmet. En 22-årig søn var dog fortsat lænket.