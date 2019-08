Amerikansk politi i stor beslaglæggelse: Stoffer nok til at dræbe 14 millioner

Politiet i den amerikanske stat Virginia har beslaglagt stoffer nok til at dræbe 14 millioner personer i en operation kaldet 'Operation Cookout'

30 kilo fentanyl, 30 kilo heroin, fem kilo kokain og over 700.000 amerikanske dollars i kontanter.

Det var, hvad politiet formåede at beslaglægge i en stor operation, som er blevet døbt 'Operation Cookout'.

Derudover blev 35 personer anholdt, mens fire fortsat er på flugt.

Det skriver CBS.

Særligt den beslaglagte fentanyl er der fokus på i sagen, da mængden i sig selv er nok til at slå 14 millioner mennesker ihjel, vurderer myndighederne ifølge CBS. Fentanyl er et smertestillende middel, som er omkring 100 gange mere potent end morfin.

- Denne opioid-krise er ikke et problem, som finder sted et andet sted, eller mod nogen andre. Den finder sted lige her i Norfolk.

- Vi taler ikke om handler til 500 og 600 dollars, vi taler om hundredetusinde vis af dollars. Du ved, 20.000 dollars bag i bilen i en sportstaske bagved en lokal restaurant, sagde G. Zachary Terwilliger, som er amerikansk føderal anklager i det østlige distrikt af Virginia.

Beslaglæggelsen er den største i Virginia i 15 år.

Ud over stofferne blev der også beslaglagt 24 skydevåben, hvoraf en af dem var en såkaldt AK-47, som er et fuldautomatisk stormgevær.

Operationen fandt sted på tværs af tre stater, og en af de 39 sigtede i sagen havde bestilt fentanylen i Shanghai, hvorefter den var blevet leveret til Virginia med posten.

- Det sidste, vi har lyst til, er, at det amerikanske postvæsen skal blive landets største narkoleverandør, siger Terwilliger.