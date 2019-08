Amerikansk snigskytte på fri fod

En 21-årig betjent er blevet skudt på en parkeringsplads foran en politistation i byen Lancaster, en times kørsel fra Los Angeles. Gerningsmanden skød fra en fire etagers høj bygning og ramte betjenten i brystet. Han beskrives derfor af de amerikanske myndigheder som en snigskytte.

Det skriver CNN torsdag.

Betjenten er ikke i livsfare, oplyser Lancaster Sheriff's Derpartment. Han havde en skudsikker vest på, som siges at have hans liv ved at have afrettet skuddet fra brystet til skulderen.

Byens borgmester, R. Rex Parris, er dybt bekymret over situation.

- Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde med at fortælle, hvor ked af det jeg er over, at vi nu lever i en by, hvor den slags sker, siger borgmesteren.

Gerningsmanden beskrives af borgmesteren, som værende en snigskytte med adgang til en institution for folk med psykiske problemer overfor politistationen. Borgmesteren kalder situationen for 'taktisk vanskelig', da der ikke føres kontrol med, hvem der går ind og ud af bygningen.

Efter det første skud lød blev en skole indenfor snigskyttens rækkevidde evakueret. Borgmesteren er glad for, at der ikke var flere tilskadekomne og roser den lokale ordensmagt for, at det ikke blev værre.