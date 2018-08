Amerikansk soldat skal i fængsel og udvises for voldtægtsforsøg

En 21-årig mand er ved Retten i Sønderborg blevet idømt halvandet års fængsel for at forsøge at voldtage en 19-årig kvinde i Haderslev.

Desuden bestemte retten, at manden, der er amerikansk statsborger, skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Natten til den 3. juni var kvinden på vej hjem. Men på Hiort Lorenzens Vej blev hun tvunget ind ved nogle containere af en mand, der havde fulgt efter hende.

Manden trak ned i hendes trusser. Det lykkedes dog kvinden at slippe væk ved at sparke ham.

Til politiet kunne kvinden efterfølgende fortælle, at manden talte engelsk med tydelig amerikansk accent.

Dagen efter blev den 21-årige, der er amerikansk soldat og var på øvelse i Danmark, varetægtsfængslet.

Han har gennem hele sagen nægtet sig skyldig og ankede på stedet dommen til Vestre Landsret.