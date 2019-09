Amerikansk teenager dræbt i ufattelig jagt-ulykke

En 17-årig amerikansk dreng har mistet livet under en jagt, da en anden person troede, at han var en hjort.

Det skriver CNN.

Tragedien fandt sted i staten Georgia i det østlige USA.

Her gik 17-årige Bobby Lane ind i et tæt buskads under en jagt. En af de andre jægere observerede, at det puslede i krattet, hvorefter han affyrede sin riffel.

- Han skød åbenbart ind i busken, da han troede, at der var en hjort, men det var min fætter, siger Bobby Lanes fætter Michael Rawling om jagt-ulykken ifølge CNN.

- Man forventer ikke, at sådan noget skal ske for et barn. Det er meget hårdt. Meget, meget, hårdt, fortæller Rawling, der beskriver Bobby Lane til at have 'et hjerte af guld'.

I en pressemeddelelse fra det lokale politi, Glynn County Police Department, lyder det, at Bobby Lane døde af sin kvæstelser på hospitalet.

Området omkring ulykken er blevet afspærret, for at politiet kan undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken.