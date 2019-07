Amerikanske myndigheder i utrolig fangst: Fandt 25 millioner i forladt båd

Amerikanske myndigheder har søndag beslaglagt et større millionbeløb om bord på en båd i Det Caribiske Hav.

Det skriver de amerikanske grænsemyndigheder, U.S. Customs and Border Protection, i en pressemeddelelse.

Opdagelsen skete søndag, da en patrulje opdagede et skib, der sejlede rundt uden lys på fra Fajardo i Puerto Rico med retning mod de Amerikanske Jomfruøer.

Et overvågningsfly blev derfor tilkaldt for at holde øje med skibet, som pludselig drejede og sejlede ind til Maternillo i Fajardo, hvor skibet lagde til nær Rio Fajardos flodmunding.

Sammen med agenter fra den amerikanske narkoenhed (DEA) fulgte grænsemyndighederne efter skibet, hvorfra personer var i færd med at aflæsse sportstasker.

Myndighedernes ankomst fik straks personerne til at afbryde det, de var i gang med, og flygte fra stedet, og agenterne kunne efterfølgende finde fem tilbageværende sportstasker om bord på båden.

Heri kunne man konstatere, at der var bunkevis af amerikanske kontanter samt en ladt pistol med tilhørende ammunition.

Kontanterne beløb sig til hele 3,7 millioner dollars, svarende til næsten 25 millioner danske kroner.

Den store pengebeholdning blev beslaglagt med henvisning til, at beløbet ikke var blevet deklareret, og at det dermed formodes at være et forsøg på at indsmugle et større pengebeløb.

- Vi forbliver dedikeret til at arbejde med andre føderale og lokale myndigheder om at finde og forhindre smugleri-forsøg overalt i Caribien, siger Johnny Morales, der står i spidsen for luft- og marineoperationer for Caribbean Air and Marine Branch hos grænsemyndighederne.

Det lykkedes ikke at finde personerne, der var om bord på båden, og ophavet til kontanterne er foreløbig ukendt.