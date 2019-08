Amnesty advarer rejsende i USA

- Det er umuligt at garantere, at man ikke bliver skudt, lyder det

I kølvandet på weekendens to blodige skyderier i USA, advarer Amnesty International nu rejsende, der har i sinde at rejse rundt i landet.

Det skriver ABC News.

Organisationen opfordrer i en meddelelse rejsende til 'at udvise ekstrem påpasselighed, når de rejser gennem landet som følge af udbredt våbenkriminalitet', lyder det.

Se også: Mor til mistænkt i El Paso kontaktede politi om sønnens våben

I meddelelsen tilføjer de, at 'våbenkriminalitet er så hyppigt i USA, at det udgør en menneskerettighedskrise'.

22 mennesker mistede lørdag livet i El Paso i Texas, da en angivelig højreekstremist målrettet gik efter at dræbe mennesker af latinamerikansk afstamning. Under et døgn senere blev ni mennesker dræbt i Dayton i Ohio, da en yngre mand af endnu uvisse årsager åbnede ild mod mennesker i nattelivet.

Se også: Trump i El Paso: 'Racist go home'

Skyderierne kom under en uge efter at tre mennesker var blevet dræbt ved en fødevarefestival i Californien.

- Beskytter ikke befolkningen

Og de mange skyderier er direkte årsag til, at Amnesty nu sender advarslen til rejsende.

- Rejsende i USA skal være opmærksom på, at landet ikke i tilstrækkeligt omfang beskytter folk ret til at være sikre, uanset hvem de måtte være, siger Ernest Coverson, der er kampagnemanager for Amnesty Internationals kampagne mod våbenkriminalitet, i meddelelsen.

Se også: Ejer af berygtet hjemmeside indkaldt af USA's kongres

- Folk i USA kan ikke forvente at være i sikkerhed - det er umuligt at garantere, at man ikke bliver skudt, lyder det.

Ifølge Amnesty er advarslen en efterligning af lignende advarsler, som USA udsender for rejsende i en række andre lande.

Af Amnestys advarsel fremgår det eksplicit, at 'rejsendes race, oprindelsesland, etniske baggrund, seksualitet eller kønsidentitet kan udgøre en højere risiko efter nylige angreb forbundet til højreekstremistiske ideologier'.