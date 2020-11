Amok i Aldi: Kunde smadrede flasker for flere hundredtusinde kroner

Onsdag var alt andet end en almindelig dag for medarbejderne i en Aldi-butik i den lille britiske by Stevenage, der ligger nord for hovedstaden London.

Her smadrede end kvindelig kunde sprut-, øl- og vinflasker for flere hundredtusinde kroner. Det skriver flere medier, heriblandt Independent, New York Post og Daily Mail.

En video optaget af en person i butikken, som er blevet delt på flere sociale medier, viser, at kunden, der var iført en grå hættetrøje, khakibukser og rygsæk i første omgang begyndte at rydde hylderne for vin- og ølflasker i et roligt tempo.

'Hvad laver hun?'

Men i stedet for at lægge flaskerne ned i en indkøbsvogn fejede hun dem ned på gulvet, hvor flaskerne blev knust en for en. Det skaber en sø af glasskår, rødvin og andre klistrende væsker på gulvet i supermarkedet, og selvom kvinden falder i det, rejser hun sig op og fortsætter ufortrødent. Uden at sige et ord.

På videoen ser man også en ekspedient i baggrunden, der lamslået ser til uden at gribe ind i ødelæggelserne.

- Hvad laver hun, hører man en mandestemme spørge i baggrunden.

En video fra en anden vinkel viser, at kvinden forsøgte at rydde øverste hylde, efter hun havde tømt det meste af den midterste.

I politiets varetægt

- Politiet blev kontaktet kl. 14.30 onsdag 25. november efter meldinger om en hændelse i Aldi supermarkedet på Fairlands Way i Stevenage, oplyste en talsperson fra politiet ifølge de britiske medier.

- Der var meldinger om, at flere flasker alkohol var blevet kastet på gulvet og smadret.

- Politiet ankom og kvinden blev arresteret. Hun blev taget til hospitalet på grund af skader på hendes hænder, og hun er for nuværende i politiets varetægt, lyder det fra talspersonen.

Supermarkedet har ifølge New York Post opgjort skaderne til at være for omkring 130.000 britiske pund - svarende til cirka 800.000 danske kroner.

Aldi har ifølge det britiske medie Independent ingen kommentarer til sagen.

Det er ikke beskrevet, hvad der fik kvinden til at gå amok.