Amok med kniv - ville ikke bære ansigtsmaske

En 43-årig mand fra Michigan er blevet skudt og dræbt af en kvindelig betjent.

Manden kom ind i en butik i Windsor Township uden at bære den obligatoriske ansigtsmaske. Da en 77-årig kunde bad manden om at bære masken af hensyn til risikoen for at smitte andre med coronavirus, trak han en kniv og stak den 77-årige ned.

En større eftersøgning blev sat i værk. Kort efter opdagede en kvindelig betjent den 43-årige Sean Ernest Ruis køre i nabolaget.

- Den mistænkte mand steg omgående ud af bilen og gik direkte hen mod betjenten med en kniv i hånden i et forsøg på at angribe betjenten, hedder det i en udtalelse fra det lokale politi.

Dette foto viser, hvor tæt den bevæbnede mand var på betjenten. Politifoto

Episoden er blevet optaget af et overvågningskamera. Her kan man se, at betjenten går baglæns for at øge afstanden til den 43-årige mand.

- Smid våbnet, råber betjenten flere gange.

Til sidst trækker hun sit håndvåben og rammer den 43-årige med adskillige skud.

VIDEO IS SENSITIVE IN NATURE: Eaton County Sheriff’s Department Deputy Involved Shooting. The Michigan State Police 1st District Investigation Response Team is investigating the deputy involved shooting that occurred on Jerryson Drive in Delta Twp, Eaton County on July 14. pic.twitter.com/733H2iOhCa — MSP First District (@MSPFirstDist) July 14, 2020

Sean Ernest Ruis døde senere på operationsbordet, oplyser NBC News.

Ifølge en udtalelse fra politiet handlede betjenten i selvforsvar. Hun er rutinemæssigt sat på administrative opgaver, indtil sagen er fuldt ud efterforsket.

Den 77-årige kunde er hårdt medtaget af knivstikket, men han ventes at overleve.

Det er uklart, hvorfor den 43-årige mand ikke ville bære ansigtsmaske.

Episoden fandt sted tirsdag.

Maske påbudt

Staten Michigan har på grund af coronaens opblussen siden søndag krævet, at befolkningen skal bære masker indendørs i alle offentlige omgivelser. Også udendørs skal der bæres masker, hvor det ikke er muligt at holde afstand.

For øjeblikket oplever USA en voldsom stigning i antallet af coronasmittede - formentligt fordi myndighederne åbnede for hurtigt under første bølge. Især staterne Californien og Florida er hårdt ramt.