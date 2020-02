Amok på fly fra Danmark: Stewardesser græd af frygt

To mænd blev anholdt omgående i den skotske lufthavn, bekræfter EasyJet over for Ekstra Bladet

Torsdag eftermiddag udviklede en flyvetur mellem København og Edinburgh sig voldsomt.

To passagerer gik så meget amok i et voldeligt optrin ombord på et EasyJet-fly, at der flere steder i kabinen lå større blodpøle, da det landede i den skotske hovedstad klokken 13.30 lokal tid.

Her stod betjente fra skotsk politi klar til at anholde de to urostiftere på stedet. Det bekræfter Easyjets pressemedarbejder Andy Cockburn over for Ekstra Bladet.

- Vi kan bekræfte, at fly EZY6980 fra København til Edinburgh blev mødt af politiet ved ankomsten som et resultat af, at to passagerer ombord opførte sig forstyrrende. Passagererne blev ført væk af politiet og arresteret, siger han.

Frygt og gråd

Flyveturen gik ifølge det skotske medie Daily Record så voldsomt for sig, at flere passagerer 'græd på grund af begivenhederne'. En unavngiven kvindelig medpassager forklarer til mediet:

- Det var yderst skræmmende at opleve sådan noget ske i et fly.

Samtidig skriver mediet også, at flere stewardesser begyndte at græde over det frygtelige optrin, hvor der var 'en voldelig konfrontation'.

- EasyJets ansatte er trænet til at vurdere og evaluere alle situationer og til at handle hurtigt og passende for at sikre sikkerheden under flyvningen, så andre passagerer ikke bliver udsat for noget ubehageligt.

- Selvom sådanne hændelser er sjældne, tager vi dem meget alvorligt og tolererer ikke fornærmende eller truende opførsel ombord, fortæller Andy Cockburn.

Skotsk politi oplyser Daily Record, at der er tale om en 28- årig og en 42-årig person, som er blevet anholdt.

Ekstra Bladet er i kontakt med Udenrigsministeriets Borgerservice for at fastslå, om det er danske statsborgere, som er anholdt i sagen.