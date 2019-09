Anden person død efter brug af e-cigaret

E-cigaretterne har krævet deres andet offer.

En person i Oregon USA er død efter en lungesygdom, der er opstået i forbindelse med brugen af de elektroniske cigaretter.

Det skriver New York Times, der har været i kontakt med den ledende efterforsker i sagen.

Personen skulle angiveligt være blevet syg efter at have røget T.H.C (Tetrahydrocannabinol red.), der er det mest psykoaktive stof fra en hampplante.

Han havde købt væsken i en butik i staten, der solgte produkter med cannabis.

Doktor Ann Thomas, der har undersøgt forløbet, fortæller til New York Times, at personen døde i juli efter at have været indlagt med en åndedratsmaskine.

Doktoren nægter at udtale sig om, hvilken alder eller køn der er tale om, men fortæller, at der er tale om en person, der var helt frisk ellers, men hurtigt blev syg.

Efter personens død blev lungesygdommen kædet sammen med brugen af e-cigaretter. Samme sygdom er over sommeren blevet undersøgt hos 200 andre mennesker rundt om i USA.

En person er tidligere død i Illinois af en lungesygdom, der på samme måde kædes sammen med brugen af e-cigaretter.

Pas på alt

Centers for Disease Control and Prevention and the Food and Drug Administration i USA har tidligere advaret brugerne mod at bruge væsker, som de har købt på gaden. Uanset om der er tale om nikotin eller cannabis.

Dog har det nyeste dødsfald fået lægen Ann Thomas til at ændre den udtalelse.

- På det her tidspunkt må vi sige, at vi ikke ved, hvad der er sikkert. Vi bliver nødt til at fortsætte med at finde på metoder til at fortælle offentligheden om det her. Vi skal sørge for, at de unge mennesker er sikre. Jeg ved, at det lyder dramatisk, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke vide os sikre på, hvad der skaber sygdommene.

I de fleste tilfælde har det været tale om unge mennesker, der er blevet indlagt med tegn på lungesygdomme.

Der er tale om teenagere eller folk i 20'erne, der har oplevet vejrtrækningsproblemer, opkast, feber og træthed. Flere er blevet sat til åndedrætsmaskiner, der hjælper dem med at trække vejret.

Farlige sygdomme kan være konsekvens

Danske Charlotta Pisinger har til Ekstra Bladet fortalt om de sygdomme, der kan opstå i forbindelse med brugen af e-cigaretter ud fra de rapporter, der er lavet indtil videre.

- Vi ser flere og flere rapporter om lungesygdomme i forbindelse med e-cigaretter i øjeblikket. De amerikanske myndigheder er i gang med en større undersøgelse, fordi antallet af især unge mennesker, der er alvorligt lungesyge og samtidig bruger e-cigaretter, er steget, fortæller hun.

Oftest vil der ses enten flere fedtpartikler eller en ophobning af hvide blodlegemer, når der er en konsekvens ved brugen af e-cigaretterne.

Det kan lede til sygdommen eosinofil lungebetændelse, der opstår når der netop er for mange hvide blodlegemer i kroppen.

Ifølge Charlotta Pisinger har det været rapporteret i mange år, at dette kan være konsekvenserne af at 'dampe'. Alligevel kan man ikke sige noget med sikkerhed, fordi e-cigaretterne kun har været udbredt i omkring ti år, og den slags forskning ikke er helt sikker før om flere årtier.

- Det er en mulig mistanke. Også fordi man kan se, at flere bliver raske, når de holder op med at bruge dem. Dem, der fortsætter får flere lungesygdomme.