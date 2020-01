Angreb betjente med stok og kniv: Tysk politi skyder 37-årig

Terrormotiv bag angreb på politifolk i tysk by, hvor mand blev skudt

Søndag aften skød og dræbte betjente en 37-årig mand, der bevæbnet med en kølle og kniv stormede ind på en politistation, skriver flere tyske medier, blandt andet Bild.

I følge Bild var der tale om et mislykket terroranslag.

Episoden udspandt sig omkring kl. 19.40, hvor manden nærmede sig en politistation i Gelsenkirchen i Ruhrdistriketet.

- To betjente sad i en patruljevogn uden for stationen, da en man kom løbende. Da han kom forbi bilen, slog han på den. Betjentene råbte ham an, og så gik han løs på betjentene, oplyser Christopher Grauwinkel, politi-talsmand.

Den ene betjent trak i den forbindelse sin pistol og affyrede skud. Fatalt kvæstet af mindst et skud sank den 37-årige derefter sammen.

Tilkaldt redningspersonale forsøgte at genoplive manden uden held.

Den 37-årige har tyrkisk baggrund og er flere gange tidligere dømt for vold. Vidner har til Bild fortalt, at manden råbte 'Allahu Akbar' i det han gik løs på betjentene.