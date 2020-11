Angreb mod synagoge i Wien: Mindst en dræbt

Mindst en person er dræbt under et angreb i Østrig

En synagoge på gaden Seitenstettengasse i Østrigs hovedstad, Wien, er mandag aften blevet angrebet.

Mindst én person er blevet dræbt. Det bekræfter Østrigs Indenrigsministerium.

Foruden den dræbte skulle en politibetjent, der holdt vagt ved synagogen, være hårdt såret.

Vidner har hørt flere skud blive affyret ved Schwedenplatz nær synagogen.

Gerningsmand flygtet

Gerningsmanden er flygtet fra gerningsstedet, og politiet har nu indledt en større aktion for at finde ham.

'Der er i øjeblikket en kæmpe politiaktion i indre by. Vi er massivt til stede med vores kræfter. Vi er i gang med at indsamle detaljer om de nærmere omstændigheder. Så snart vi har flere detaljer, vil I kunne se det her, skriver Wien Politi på Twitter.