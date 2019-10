Angreb på finsk skole og i storcenter: Flere sårede

Mindst ti personer er blevet såret i forbindelse med et angreb på en skole og i et storcenter i Finland. Politiet har affyret skud

En person er blevet dræbt og flere er såret i forbindelse med angreb på en finsk skole og i et storcenter i byen Kuopio.

Det oplyser det finske nyhedsbureau STT uutiset.

Ifølge finsk politi er der tale om to forskellige hændelser på en skole og et storcenter, der ligger ved siden af hinanden.

Finsk politi melder om en voldelig episode på Hermann Shopping Center og på skolen ved siden af. En person er fundet død i et lokale på Skolen, skriver politiet i byen, der samtidig meddeler, at de har affyret skud.

Et øjenvidne har fortalt til tv-stationen MTV Uutiset, at en person gik ind på skolen med et sværd. Den oplysning er dog ikke bekræftet af politiet.

Opdateres...