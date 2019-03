Angreb sin ekskærestes nye kæreste: Det gik helt galt

En 22-årig kvinde fra South Carolina i USA, der nu af politiet er blevet anholdt og sigtet for et voldeligt angreb mod sin ekskærestes nye kæreste, slap ikke selv særlig heldigt fra det voldelige.

Det beviser et forbryderbillede fra fængelsmyndighederne i Spartanburg County, hvor kvinden sad fængslet i seks timer, før hun blev løsladt - dog stadig sigtet for vold.

På det usædvanlige forbryderbillede kan man se den kun 22-årige Savanna Grace White med et stort blåt øje samt adskillige rifter i ansigtet, som hun havde fået i kampen med ekskærestens nye kæreste, der fandt sted lige uden for ekskærestens ejendom.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og 4 CBS Miami

Den 22-årige Savanna Grace White blev anholdt i starten af sidste uge. Hendes ekskæreste er i øvrigt far til hendes barn.

Ekskærestens nye kæreste, der i sagen er anonym, har ifølge flere medier heriblandt WYFF fortalt politiet, at hun låste en havelåge for at hindre, at Savanna Grace White kunne komme ind på hendes ejendom. Herefter havde hun ringet til alarmcentralen og politiet.

Det lykkedes imidlertid Savanna Grace White at komme ind af havelågen, og hun begyndte straks at angribe den anonyme nye kæreste. Og i forbindelse med det angreb anvendte hun en strømpistol. Den anonyme kæreste har forklaret politiet, at det lykkedes hende at fravriste Savanna Grace White strømpistolen, hvorefter hun kom i håndgemæng med Savanna og endelig fik hende presset ned på jorden, hvor hun blev holdt fast til politiet ankom.

Ved ankomst til gerningsstedet måtte politiet adskille de to kæmpende kvinder.

'Jeg dræber dig'

I forbindelse med opkaldet til alarmcentralen er det i øvrigt oplyst, at man på båndet i baggrunden kan køre en kvinde råbe: 'Jeg dræber dig'.

Den anonyme nye kæreste har også forklaret til politiet, at hun tidligere samme morgen havde kontaktet politiet i et forsøg på at få et polititilhold mod Savanna Grace White, fordi hun følte sig truet af hende.

Savanna Grace White har imidlertid til politiet forklaret, at hun havde opsøgt sin ekskærestes nye kæreste, fordi hun havde en mistanke om, at kvinden havde misbrugt hendes datter. Og hun hævder, at hun medbragte strømpistolen som selvforsvar, hvis konfrontationen skulle udvikle sig.

Politiet besluttede i første omgang, at Savanna Grace White var den primære skyldige i det voldelige opgør. Derfor blev hun anholdt og sigtet for vold. Den 22-årige kvinde blev først kørt til hospitalet, hvor hun blev behandlet for sine skader, før hun efterfølgende sad varetægtsfængslet i 6 timer.

Men sagen fortsætter og er endnu ikke afsluttet.