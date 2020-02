Anholdelse i hashbod førte til kokainfund

Politiet vurderer at kokain-mængde skulle sælges videre

En anholdelse i en af hashboderne i Christianias Pusher Street førte til en mængde kokain, der ifølge politiets vurdering skulle sælges videre.

- Jeg kan bekræfte, at vi onsdag aften anholdt en mand i en hashbod, og at vi efterfølgende i mandens hjem fandt en mængde kokain, svarende til knap 50 gram, fortæller Lars-Ole Karlsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.

Lars-Ole Karlsen oplyser, at manden blev anholdt inde i hashboden, hvor han havde en mængde hash og cannabis-produkter på sig.

- Det er hashbodens produkter og han er ansat i boden, vurderer vi, fortæller Lars-Ole Karlsen.

I forbindelse med anholdelsen valgte politiet også at kigge mandens hjem efter i sømmene.

Og her fandt man det omtalte kvantum kokain samt fyldstof og en digitalvægt.

- På grund af kvantum, fyldstof og digitalvægten vurderer vi, at der er tale om stof med henblik på videresalg.

- Og vi finder det tankevækkende, at han er anholdt inde i en hashbod, når vi samtidig ved, at det flyder med kokain og andre hårde stoffer blandt narkohandlerne i Pusher Street, fortæller Lars-Ole Karlsen.

Politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en varetægtsfængsling, hvorfor manden er løsladt igen.