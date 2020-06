Anholdelsesaktion i rocker-bandemiljøet

Seks personer i alderen 22–38 år med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er blevet anholdt i forbindelse med en anholdelsesaktion natten til tirsdag.

De er sigtet for grov vold i forbindelse med et overfald begået 23. maj i år i Aabybro, hvor fem maskerede mænd trængte ind i offerets hjem og sparkede og slog og ham på kroppen med et jernrør. Offeret blev efterfølgende indlagt med skader som følge af overfaldet, men er udskrevet.

Nordjyllands Politi har efterforsket sagen sammen med Særlig Efterforskningscenter Øst, og det har ført til, at politiet har kunnet identificere i alt syv mistænkte, som man sætter i forbindelse med det grove overfald.



Fem personer blev anholdt på forskellige adresser i Sjælland, mens en sjette blev anholdt på en adresse i Nordjylland. En person eftersøges stadig, men politiet kender identiteten på pågældende, ligesom man er dialog med vedkommende, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet siger, at de ser overfaldet som en 'isoleret hændelse', selvom de mistænkte i sagen er tilknyttet rocker- og bandemiljøet.

- Det er vores opfattelse, at der ligger en personlig uoverensstemmelse til grund for overfaldet, som vi derfor betragter som en isoleret hændelse, siger politikommissær Lene Madsen.

Hun siger, at hun af hensynet til det videre efterforskningsarbejde ikke kan udtale sig yderligere om sagen.



- Vi kan dog tilføje, at vi med aktionen i dag har ønsket at sende et klart signal om, at den slags grove overfald i eget hjem er helt uacceptabelt, og det sætter politiet ind mod, siger hun.



De seks bliver fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Hjørring sigtet for kvalificeret vold.