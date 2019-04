Anholdt af bevæbnet politi: Nu er han løsladt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 30-årig mand, som blev anholdt af talstærkt og skarpt bevæbnet politi fredag eftermiddag i Ølgod, er atter på fri fod.

- Han er blevet løsladt ved middagstid. Anklagemyndigheden mener, at der ikke er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør for at få ham varetægtsfængslet, oplyser Mads Dollerup-Scheibel, der er kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 30-årige er forud for hændelsen kendt af det psykiatriske system, og han er sigtet for at have fremsat trusler på et socialt medie.

- Truslerne har dog ikke været konkrete. Og de har heller ikke været rettet mod konkrete personer eller myndigheder, oplyser politiet.

Blev forskrækket

Flere borgere i Ølgod blev forskrækket, da både politi og ambulancer sidst på eftermiddag fredag rykkede ind i Ølgod for at foretage anholdelsen af den 30-årige mand.

Selve anholdelsen foregik dog uden dramatik.

Mads Dollerup-Scheibel kan ikke umiddelbart give en forklaring på, hvorfor politiet valgte at møde talstærkt og bevæbnet op.

- Jeg kender ikke de konkrete forhold. Men man har på daværende tidspunkt skønnet, at det ville den bedste måde at gribe sagen an på, siger kommunikationsmedarbejderen til Ekstra Bladet.

Mand anholdt i mystisk politiaktion